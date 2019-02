Skokowy wzrost dostaw prasy do małych miejscowości

Dziś Kolporter dostarcza prasę do wszystkich miast, powiatów i gmin w Polsce. Punkty obsługiwane przez dystrybutora zlokalizowane są w ok. 4 500 miejscowości. Największy wzrost zasięgu spółka zanotowała w ubiegłym roku w kategorii tych najmniejszych, liczących poniżej 5 tys. mieszkańców. W 2017 r. Kolporter dostarczał prasę do ok. 4 600 zlokalizowanych w nich punktów sprzedaży, w 2018 – już do ponad 6 600.

– To dość wyraźny dowód, że pojawiające się ostatnio w dyskusjach o rynku prasowym teorie, jakoby tylko jeden dostawca zajmował się dystrybucją prasy do małych miejscowości, są dalekie od stanu faktycznego. Konsekwentnie, od co najmniej 10 lat, rozwijamy swoją sieć dystrybucji właśnie o tego typu lokalizacje. Już w 2010 r. stanowiły one blisko 18% naszej sieci odbiorców, dziś ich udział wzrósł do ponad 27%. W ubiegłym roku rzeczywiście zanotowaliśmy skokowy wzrost zapotrzebowania na dostawy prasy w małych miejscowościach. Dzięki naszemu systemowi logistycznemu mogliśmy bardzo szybko zareagować na te potrzeby – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

Spółka już na początku ubiegłego roku deklarowała, że jest w stanie zapewnić dostawy prasy do znacznie większej liczby punktów. – Nadal mamy możliwości, by zwiększać sieć odbiorców i dostarczać prasę do kolejnych punktów – zapewnia D. Materek. – Dystrybucja prasy jest dla nas podstawowym źródłem zysków, nie podejmujemy więc oczywiście działań, które byłyby nierentowne. Jednak dbałość o poziom czytelnictwa czy szeroką dostępność prasy są dla nas jednym z ważniejszych parametrów długofalowej strategii rozwoju – dodaje rzecznik Kolportera.