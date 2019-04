Startery 2A mobile rejestrowane w salonikach

Współpracę z operatorem Premium Mobile Kolporter rozpoczął na początku bieżącego roku. Do tej pory w salonach Kolportera klienci mogli kupować starter A2 Mobile oraz doładowania do rozmów w sieci Premium Mobile, od kwietnia zainteresowani mogą również rejestrować startery. Koszt startera to 10 zł. Kupując starter A2 Mobile klient korzysta z promocji „Pakiet Niewyczerpalne Wszystko na start za pół ceny”. Aktywacja Pakietu następuje zgodnie z instrukcją na opakowaniu startera. W ramach promocji operator oferuje następujące ceny: rozmowy 10 gr/min., SMS/MMS 10 gr/szt., Internet 4 gr/MB.

Przypomnijmy, że oprócz Premium Mobile, w salonach Kolportera klienci mogą kupować i rejestrować startery oraz kupić doładowania do jeszcze sześciu sieci komórkowych: T-Mobile, Plus, Play, Orange, Lycamobile i Virgin Mobile.