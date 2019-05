Milion Liptonów do wygrania

W loterii może wziąć udział każdy, kto kupi jeden z promocyjnych produktów marki Lipton Ice Tea. Promocją objęte są napoje o smakach Lemon, Peach, Mango, Green, Green Lime&Mint, Matcha Yazu Lime oraz Matcha Ginger&Lemongrass, w butelkach o pojemności 0,5l, 1l, 1,5l oraz 2l. Pula nagród rzeczowych obejmuje 8000 produktów z indywidualnym projektem, a jest wśród nich 3000 plecaków, 3000 koszulek oraz 2000 toreb. Na uczestników loterii czeka także milion półlitrowych napojów Lipton Ice Tea Peach. Nagrody otrzymają te osoby, które pod nakrętką butelki znajdą jedną z informacji o wygranej: „Wygrałeś plecak”, „Wygrałeś T-shirt”, „Wygrałeś torbę” lub „Lipton Ice Tea 0,5l”. Gadżety z indywidualnym projektem będzie można odebrać bezpośrednio u producenta, firmy Cupsell, zaś półlitrowe napoje Lipton Ice Tea w salonikach Kolportera, znajdujących się na terenie całego kraju.

– To kolejna akcja organizowana w salonikach Kolportera wspólnie z koncernem PepsiCo. W ubiegłych latach bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się programy konsumenckie, w których do odbioru były różne gadżety sygnowane logo Pepsi. Sukcesem okazały się akcje, organizowane przez nas wspólnie z PepsiCo i JuraParkami. Każda osoba, która zakupiła u nas trzy butelki promocyjnych napojów, odbierała wejściówkę do jednego z trzech JuraParków – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.