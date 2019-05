Dzień Dziecka w salonikach Kolportera

Produkty dla najmłodszych objęte zostaną specjalnym rabatem do 20%. Promocja będzie trwać w dniach 20 maja – 3 czerwca br. lub do wyczerpania zapasów. Warto dodać, że oferta na zabawki w salonikach różni się od siebie. Najmłodsi znajdą w niej, m.in. gry rodzinne, lalki, interaktywne zabawki, zestawy do wyrobów z gliny, masy plastyczne, różnego rodzaju figurki znanych i lubianych przez dzieci bohaterów kreskówek.

Zabawki są jednym z produktów znajdujących się na stałe w ofercie sieci Kolportera. Poza nimi w salonikach można znaleźć także inne produkty dedykowane dzieciom. – Najmłodsi klienci, poza zabawkami, znajdą w naszych salonikach różnego rodzaju tytuły prasowe skierowane do nich. W ofercie znajdują się zarówno czasopisma dziecięce, kolorowanki, jak i książeczki edukacyjne. Dla starszych dzieci i młodzieży mamy szeroką ofertę gamingową – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – Doładowania do konsol, konkretnych gier i platform gamingowych są produktami coraz chętniej wybieranymi przez młodego klienta. Wśród tej grupy konsumentów widzimy również zwiększenie popularności kart przedpłaconych Paysafecard i Google Play. Produkty gamingowe są także chętnie wybierane jako prezent dla graczy – dodaje D. Materek.