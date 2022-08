Tanie doładowanie w salonikach Kolportera

Z promocji może skorzystać każda osoba, która w sierpniu 2022 roku, w jednym z saloników Kolportera, kupi starter T-Mobile lub Heyah w cenie 5 zł i tuż po zakupie zdecyduje się na rejestrację go w punkcie Kolportera.

– To jedyny warunek, który należy spełnić, aby wziąć udział w naszej akcji – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – Tę promocję organizujemy w salonikach kilka razy do roku. Nasi klienci czekają na nią i często dopytują kiedy będzie jej kolejna edycja. To według nich idealny sposób na „tanie doładowanie”. Wystarczy bowiem kupić starter za 5 złotych, by otrzymać jednorazowy kod rabatowy w wysokości 15 zł na zakup doładowania o nominale 25 zł. Czyli wystarczy wydać łącznie 15 złotych, aby w zamian otrzymać starter i doładowanie na 25 złotych. Kod rabatowy można wykorzystać do końca września 2022 roku – dodaje Dariusz Materek.

Promocja T-Mobile i Heyah przeprowadzana jest w sieci saloników Kolportera cyklicznie – kilka razy w roku. W poprzednich latach organizowano ją kilkanaście razy.