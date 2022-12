Zagrali i wygrali marzenia

Dokładnie 48 546 945,90 złotych Totalizator Sportowy wypłacił w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 25 października 2022 roku osobom, które w kolekturach zlokalizowanych w salonikach Kolportera zagrały w grę liczbową.

Z analiz Kolportera wynika, że klienci saloników najchętniej kupują zakłady gier liczbowych. Szeroka oferta gier sprawia, że każdy pełnoletni klient znajdzie coś dla siebie. Na drugim miejscu znajdują się wszelkiego rodzaju zdrapki. Często są one nabywane dodatkowo podczas zakupów prasy, wyrobów tytoniowych lub produktów spożywczych.

– Na co dzień wiele osób przychodzi do saloników Kolportera tylko po to, aby skreślić swoje liczby w jednej z gier Totalizatora Sportowego lub puścić zakład metodą „chybił, trafił”. Mamy wielu stałych klientów, którzy przychodzą tylko po to, aby u nas puścić szczęśliwy los. Sytuacja zmienia się, gdy są kumulacje, szczególnie te wysokie. Ruch klientów wówczas się znacznie wzmaga. Z naszych obserwacji wynika, że sprzedaż produktów Totalizatora Sportowego zwiększa się wtedy nawet kilkunastokrotnie – zdradza Dariusz Sandecki, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Analizy Kolportera pokazują, że spośród gier losowych największą popularnością cieszą się Lotto, Multi Multi, Keno, Mini Lotto, EuroJackpot i Ekstra Pensja. Do wielu osób, które wybrały kupon jednej z tych gier, los się uśmiechnął, a dzięki wygranym pieniądzom mogli urzeczywistnić najbardziej skrywane marzenia.

– Klienci naszych saloników już kilkukrotnie w ciągu kilku ostatnich lat zostali „lottomilionerami”. Ostatni dołączył do tego grona niedawno, bo 18 października br. Tego dnia w kolekturze mieszczącej się w saloniku Kolportera w Kętach, przy ul. Kościuszki 106, padła najwyższa wygrana, a nasz klient wzbogacił się o 20 432 002 złotych. Nieco niższą kwotę otrzymał gracz kolektury znajdującej się w saloniku w Zwoleniu, przy ul. Wyszyńskiego 8. Na jego konto wpłynęło 19 537 936,90 zł. Wysokie wygrane w naszych punktach sprawiają, że więcej osób wybiera sieć Kolportera i specjalnie do nas przychodzi, by kupić szczęśliwy los. Z ciekawostek o innych grach wspomnę, że najwyższa wygrana w Mini Lotto padła 4 grudnia 2021 roku, a klient wygrał 355 282,20 zł. Łącznie w tej grze wypłacono 2 827 297,40 zł. Muszę przyznać, że bardzo dużą popularnością cieszy się gra Ekstra Pensja. Marzeniem wielu osób jest wygranie głównej nagrody w postaci comiesięcznego wynagrodzenia w kwocie 5000 zł, wypłacanego przez najbliższe 20 lat. I również tu nasze punkty wpisują się na listę zwycięzców. W salonikach w Chrzanowie, Mielcu i Ełku padły takie wygrane, a nasi klienci przez dwie dekady będą mieli wypłacane co miesiąc po 5000 zł. Największa w Europie gra, czyli EuroJackpot również ma stałych graczy. Razem nasi klienci wygrali ponad pół miliona złotych – dodaje D.Sandecki.

Z analiz Totalizatora Sportowego wynika, że najwięcej pieniędzy wypłacono osobom, które zagrały w grę Lotto. Łączna wartość nagród to 40 203 266,50 zł. Na drugim miejscu jest gra Ekstra Pensja. Trzech graczy przez najbliższe 20 lat będzie miało wypłacane po 5000 zł miesięcznie, co łącznie daje kwotę 3 600 000 zł. W Mini Lotto wygrano łącznie 2 827 297,40 zł. W grach Multi Multi i Multi Multi Plus wypłacono 695 000,00 zł, a w EuroJackpot 511 682,00 zł. Łączna pula naród w Keno to 220 000,00 zł i nieco mniejsza w Ekstra Premii – 200 000 zł.

Z kasy Totalizatora Sportowego wypłacono także 159 700,00 zł dla klientów saloników, którzy wybrali grę Szybkie 600 i 130 000,00 zł osobom grającym w Super Szansę.