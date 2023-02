Pracownicy Kolportera mają wielkie serca

– Nasza współpraca z RCKiK rozpoczęła się w 2015 roku. Wówczas dyrektor kieleckiej placówki zwrócił się do nas z prośbą o zorganizowanie takiej akcji i zachęcenie pracowników Kolportera i spółek, które mają siedzibę w biurowcu przy ul. Zagnańskiej 61, do udziału w niej. Wiedzieliśmy, jak ważne dla społeczeństwa naszego województwa są takie akcje, dlatego odpowiedzieliśmy na tę prośbę. Przez lata my jako firma i nasi Honorowi Dawcy Krwi, uświadamiamy innych o tym, jak cenna jest krew i jak ważną rolę odgrywa w leczeniu chorego człowieka. To drogocenny lek, którego dotychczas nie udało się naukowcom niczym zastąpić. Od blisko ośmiu lat edukujemy i zachęcamy do brania aktywnego udziału w organizowanych na naszym terenie akcjach. Nasze apele zazwyczaj nie pozostają bez echa, a nasi pracownicy chętnie oddają krew – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

– Pracujący w Kolporterze ludzie mają wielkie i piękne serca. Wśród naszych pracowników znajduje się wiele osób, które od lat oddają krew. Tylko nieliczni podchodzą do akcji jednorazowo, pod wpływem impulsu. Cieszy nas to, że pracownicy sami zachęcają swoje koleżanki i kolegów do udziału w akcji. Mało tego, jeśli ktoś nie oddawał jeszcze krwi, a ma obawy, nasi Honorowi Dawcy Krwi otaczają go ochronnym parasolem – wspierają, rozmawiają, a często towarzyszą do końca donacji. My po prostu lubimy pomagać nie tylko chorym czy potrzebującym, ale wspieramy także siebie na co dzień – mówi Kinga Szymkiewicz, koordynatorka akcji honorowego oddawania krwi w Kolporterze.

– Wiemy, że wśród nas znajduje się wielu Honorowych Dawców Krwi, którzy oddają krew systematycznie, ale jak sami twierdzą cenią sobie organizowane przez nas akcje, są one bowiem przeprowadzane bardzo sprawnie, a dzięki temu, że są na terenie firmy, mają możliwość pracy do ostatniego momentu przed donacją. Zauważyliśmy, że odkąd organizujemy akcje ze wskazaniem potrzebującej osoby mamy wielu nowych dawców. Są to osoby, które kierując się porywem serca, chcieli pomóc choremu. Organizowaliśmy trzy akcje dla chorej na białaczkę dziewczynki, której mama pracuje w jednej ze spółek, która ma siedzibę w biurowcu Kolportera. A ostatnią akcję przeprowadzaliśmy dla mamy naszej pracownicy, która ma bardzo rzadką krew, a miała zaplanowaną operację ratującą życie. Choroba, która dosięga kogoś z bliskiego nam otoczenia, kogoś, kogo znamy, jest często niesamowitym bodźcem do działania. Nawet jeśli nie jesteśmy do czegoś przekonani czy po prostu boimy się, chęć czynienia dobra zwycięża – mówi Dariusz Materek.

W ciągu blisko 8 lat zostało zorganizowanych 17 akcji honorowego oddawania krwi na terenie Kolportera. Przez te lata ponad 465 razy pracownicy stawiali się w ambulansie RCKiK z chęcią udziału w akcjach, a 322 razy wzięli w nich czynny udział, oddając łącznie 144,9l drogocennego daru. Na 2023 rok zaplanowane są jeszcze cztery akcje.

– Do tego roku nasza współpraca w dużej mierze polegała na impulsach. Gdy bank krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa pustoszał, staraliśmy się wspólnie z naszymi pracownikami nieco go zasilić. Naszym pracownikom przestało to jednak wystarczać. Sami dopytywali o terminy kolejnych akcji, dlatego postanowiliśmy stworzyć kalendarz donacji na cały rok. W sumie w 2023 roku zaplanowaliśmy pięć akcji. Pierwsza, 12 stycznia jest już za nami. Niebawem, bo 16 marca odbędzie się kolejna. Następne zaplanowane są na 22 czerwca, 7 września i 23 listopada. Zachęcamy do udziału – zaprasza Kinga Szymkiewicz.