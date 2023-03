Kolporter promuje książki

– Od blisko 12 lat badamy rynek księgarski i trendy czytelników. Staramy się tak dobierać tytuły do naszej oferty, aby odpowiedzieć na potrzeby czytelnicze naszych klientów. Z myślą o nich postanowiliśmy zorganizować promocję, w której zakup książki premiowany jest kuponem z 15% rabatem na kolejny tytuł. Klient może wybierać tylko z pośród premiowanych tytułów – mówi Ewelina Szybińska, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Biografie, literatura piękna, literatura faktu, kryminały, powieści obyczajowe, romanse – na klientów czeka cały wachlarz książek, a wśród nich można znaleźć pozycje znanych i popularnych autorów, takich jak: Olga Tokarczuk, Stephen King, Remigiusz Mróz, Max Czornyj, Danielle Steel, Katarzyna Puzyńska, Jo Nesbo, Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Tanya Valko, Krystyna Mirek, Barbara Wysoczańska, Alek Rogoziński, Marcin Margielewski, Magdalena Witkiewicz, Katarzyna Michalak, Paulina Świst, Robert Małecki, Marek Stelar, Igor Brejdygant, Magdalena Kordel, Ałbena Grabowska, Marcel Moss.

Klienci ceniący klasykę także znajdą coś dla siebie. Czekają na nich książki Agathy Christie, Fiodora Dostojewsiego, Franza Kafki, Michaiła Bułhakowa, Georga Orwella, Charlesa Dickensa, a także naszego rodzimego pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

Nie zapomniano również o najmłodszych czytelnikach. Specjalnie dla nich w promocji znalazły się m.in. popularne książeczki Anity Głowińskiej o przygodach Kici Koci, jest również klasyka – baśnie Hansa Christiana Andersena, a także książeczki edukacyjne, a wśród nich łamigłówki, kolorowanki, wodne malowanki i zdrapywanki.

– Promocją objętych jest aż 112 tytułów. Staraliśmy się tak dobrać książki, aby każdy z klientów począwszy od dziecka, przez nastolatka aż po dorosłego odbiorcę, znalazł coś dla siebie – zdradza Ewelina Szybińska.

Akcja będzie trwała do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Kupony rabatowe można wykorzystywać do 30 kwietnia br.