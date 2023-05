Bilety Kolei Mazowieckich w ofercie saloników Kolportera

Dotychczas bilety na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich mieszkańcy i pasażerowie z Pomiechówka i Skierniewic mogli kupować w kasach biletowych, specjalnych automatach, za pośrednictwem strony internetowej oraz w aplikacjach mobilnych.

– Wprowadzenie biletów do oferty wybranych saloników, zlokalizowanych blisko dworców, jest udogodnieniem dla osób starszych. Często są one na bakier z internetowym światem, nie posiadają konta online czy karty płatniczej. Do tej pory miały one problemy z zakupem biletów. Dla nich możliwość ich kupna w salonikach Kolportera to duże ułatwienie – mówi Dominika Terlecka, młodszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Bilety są dostępne w dwóch salonikach Kolportera – w Pomiechówku przy ul. Modlińskiej 11/1 oraz w Skierniewicach przy ul. Dworcowej 1. W punktach tych sprzedawane są jednorazowe bilety Kolei Mazowieckich na przejazd w jedną lub dwie strony (wyłącznie z/do stacji lub przystanku, z którego rozpoczyna się podróż).

– Nie wykluczamy, że w przyszłości ofertę na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich rozszerzymy na inne miasta. Wprowadzony projekt, obejmujący przejazdy z/do Pomiechówka i Skierniewic to nasz pilotażowy program. Po testach wspólnie z przedstawicielami Kolei Mazowieckich będziemy decydować czy warto wprowadzić bilety do oferty naszych saloników w innych miastach na terenie województwa mazowieckiego – zdradza Dominika Terlecka.