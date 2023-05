Salonikowa promocja na Dzień Dziecka

– Dziecko, które wraz z rodzicem jest na zakupach w saloniku, powinno znaleźć zabawkę dla siebie. Taką regułą kierujemy się przy doborze produktów do naszej oferty. Staramy się, aby była ona bardzo różnorodna. Ze względu na wielkość strefy dziecka w saloniku, a także na samą lokalizację punktu oferta różni się między salonikami. W tym roku promocją objęliśmy blisko 200 indeksów. Choć promocja trwa dopiero kilka dni, już widzimy wzrost zainteresowania naszych klientów produktami dla dzieci – zdradza Aneta Bednarczyk, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Mali klienci w ofercie saloników Kolportera znajdą m.in.: zabawki sensoryczne i antystresowe (gniotki, Pop It!, magiczne łańcuchy, kreatywne przyssawki), gry zręcznościowe, puzzle, lalki, klocki, zabawki interaktywne, kolorowe kubeczki, malowanki diamentowe, bańki, breloczki, akcesoria i zabawki do kąpieli, pluszowe maskotki, piłki, różnego rodzaju gadżety i figurki znanych i lubianych przez dzieci bohaterów kreskówek, filmów i gier – „Psi Patrol”, „Trole”, „Transformers”, „Harry Potter”, „Minecraft” – samochodziki, a także biżuterię i ozdoby do włosów dla dziewczynek. Dostępne są również zestawy kreatywne, np. z popularnymi slime’ami, plasteliną, ozdobami z filcu, naklejkami czy gumeczkami do robienia bransoletek. Promocją objęte są niektóre słodycze dedykowane dzieciom, np. gumy do żucia, lizaki, żelki, cukierki czy jajka z niespodzianką. Wśród promocyjnych produktów znajdują się też takie, które mogą być świetnym prezentem dla nastolatków i dla dorosłych, np. karty do gry.

Zabawki nie są jedynymi produktami w ofercie Kolportera dedykowanymi najmłodszym klientom. Będąc na zakupach w saloniku, warto przejrzeć także dział prasa oraz karty podarunkowe i doładowania.

– Oferta prasowa skierowana do najmłodszych jest bardzo bogata. Wydawcy czasopism i książeczek edukacyjnych dla dzieci prześcigają się w pomysłach na różne dodatki i atrakcyjne gadżety, które mają przyciągnąć uwagę dziecka i wywołać w nich impuls zakupowy. Wśród tej części oferty znajdują się zarówno różnorodne czasopisma ogólne, jak i tematyczne np. poświęcone jakiejś bajce, kolorowanki, malowanki, zdrapywanki czy książeczki edukacyjne. Mali czytelnicy znajdą w naszych salonikach także łamigłówki i krzyżówki dostosowane do nich poziomem trudności. Aby ułatwić dziecku poszukiwanie tytułu na regale umieszczone są one na wysokości jego wzroku, czyli na najniższych półkach – mówi Anna Drogosz, doradca ds. administracji wydawnictw w Kolporterze. – Bardzo dużą popularnością cieszą się produkty saszetkowe. Znajdują się wśród nich różne figurki, karty, naklejki, które dziecko może kolekcjonować. Część z nich związana jest z jakąś bajką, filmem czy wydarzeniami sportowymi. Muszę przyznać, że obserwujemy bardzo duży rozwój tej kategorii produktowej. Producenci co rusz zaskakują nie tylko nową kolekcją, ale pomysłowością w jej zastosowaniu. W ofercie mamy np. laleczki o dwóch twarzach (wystarczy przekręcić buźkę, aby zobaczyć inną minę – przyp. red.), figurki zwierzątek świecące w ciemności, rozkładane samochodziki, które można składać na nowo z różnych części, tworząc niepowtarzalne pojazdy. Bardzo dużą część oferty stanowią karty z piłkarzami, które można zbierać do specjalnego albumu. Każde międzynarodowe wydarzenie sportowe ma swoją kolekcję, więc jest to gratka dla wszystkich miłośników futbolu, nie tylko tych najmłodszych, ale i starszych – dodaje Anna Drogosz.

Młodzież również znajdzie coś dla siebie w ofercie Kolportera. Oprócz gier, kart, puzzli, które przeznaczone są dla całych rodzin, znajdą czasopisma, krzyżówki i łamigłówki, Czeka na nich także szeroki wachlarz produktów gamingowych. – Dzięki współpracy z różnymi dostawcami mamy w naszej ofercie doładowania do konsol, konkretnych gier i platform gamingowych. Oferujemy także karty przedpłacone Paysafecard i Google Play, które są bardzo popularne wśród nastolatków – zdradza Dariusz Sandecki, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.