Startery z prezentem w salonikach Kolportera

– Prezent, o którym mowa, ucieszy nie tylko fanów klocków LEGO, ale i komiksów i filmów Uniwersum Marvela. Jest on swoistym połączeniem obu tych światów. T-Mobile wprowadził bowiem do naszej sieci zestaw startowy z gratisem w postaci klocków LEGO – Doctor Strange (Universum Marvel). Zestaw kosztuje 35 zł – zdradza Katarzyna Senderowska, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Nowy starter T-Mobile 2400 GB ekstra przez cały rok, jest dedykowany głównie tym, którzy wiele czasu poświęcają na serfowaniu w internecie. Klient kupujący ten starter, będzie korzystał z taryfy GO! M w T-Mobile na kartę, dzięki której po każdym doładowaniu zyska dodatkowe gigabajty ekstra. Na starcie ma do wykorzystania 20 GB. Starter sprawdzi się także tym, którzy dużo rozmawiają i wysyłają informacje tekstowe i graficzne. Zarówno połączenia telefoniczne, jak i SMSy czy MMSy są w tym pakiecie bez limitów. Po aktywacji karty konto będzie ważne przez 60 dni. Na start klient ma aktywną usługę GO! M na 30 dni. Po 30 dniach oferta odnawia się na kolejne 30 dni za 35zł.

– W sieci saloników Kolportera dostępny jest szeroki wybór produktów GSM. W każdym z naszych punktów dostępne są zestawy startowe i doładowania każdego z wiodących operatorów działających na polskim rynku. Dodatkowo w salonikach można od razu po zakupie dokonać rejestracji startera. Nasza oferta jest tak przygotowana, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno ten kto używa telefonu tylko do rozmów, jak i osoba, która głównie przegląda strony internetowe i jest aktywna w mediach społecznościowych – dodaje Katarzyna Senderowska.