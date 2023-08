Książkowe wybory klientów saloników

– Analizuję od lat trendy czytelnicze i są one zbieżne z danymi sprzedażowymi w naszej sieci. Według opublikowanego przez Bibliotekę Narodową raportu o stanie czytelnictwa książek w Polsce w 2022 roku, Polki i Polacy najchętniej sięgają po beletrystykę, literaturę kryminalną i obyczajowo-romansową. Dane te mają potwierdzenie także w naszej sieci. Klienci saloników Kolportera w pierwszym półroczu 2023 roku najczęściej kupowali książki właśnie z tych gatunków literackich – mówi Ewelina Szybińska, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

W zestawieniu sprzedaży za okres od stycznia do czerwca 2023 roku dominują książki polskich autorów.

– Zaskakujące, w porównaniu do ubiegłych lat jest to, że w comiesięcznych zestawieniach, a także w zestawieniu półrocznym znalazły się głównie książki polskich autorów. Moim zdaniem to dowód na to, że Polacy docenili i rozkochali się w rodzimej twórczości, a polscy autorzy coraz chętniej sięgają po pióro, by tworzyć nowe dzieła – mówi Ewelina Szybińska.



Przyjrzyjmy się zatem po jaką literaturę najchętniej sięgali klienci. Poniżej zestawienia najlepiej sprzedających się książek w pierwszym półroczu 2023 roku.

TOP10 książek:

1. „Jestem twoją córką” Anna Karpińska

2. „Klatka dla niewinnych” Katarzyna Bonda

3. „Sekret sióstr” Lucinda Berry

4. „Nikt nie musi wiedzieć” Katarzyna Bonda

5. „Kat z Płaszowa” Max Czornyj

6. „Miłość w Zakopanem” Agnieszka Jeż

7. „Sprawa Niny Frank” Katarzyna Bonda

8. „Arabski syn” Tanya Valko

9. „Kobieta z sąsiedztwa” Sue Watson

10. „Skradzione lato” Grażyna Jeromin-Gałuszka

– W zestawieniu aż trzy pozycje zajmują książki Katarzyny Bondy. I również na początku drugiego półrocza jej książki są chętnie wybierane przez klientów. Od lat popularnością cieszą się także książki Remigiusza Mroza. Każda jego nowa pozycja staje się bestsellerem. Spośród autorów kryminałów i thrillerów na uwagę zasługuje twórczość Wojciecha Chmielarza czy Marka Stelara. Ich publikacje niejednokrotnie były w miesięcznych rankingach TOP10 sprzedaży. Klienci chętnie kupowali także thrillery Krystyny Mirek, która jest znana głównie z twórczości książek obyczajowych – podsumowuje Ewelina Szybińska. – Nie zapominajmy o zagranicznych autorach. Dobrze w salonikach sprzedawały się książki Jo Nesbø, Stephena Kinga, Lucindy Berry czy Sue Watson – dodaje.

Na uwagę zasługują także książki z kategorii „literatura piękna, obyczajowa i romans”, czyli według czytelniczek, które najczęściej są odbiorcami tego typu literatury, lektura łatwa i przyjemna. Wśród ich autorów również znajduje się bardzo dużo polskich twórców.

– Anna Karpińska, Agnieszka Jeż, Tanya Valko, Grażyna Jeromin-Gałuszka, Magdalena Witkiewicz, Krystyna Mirek, Magdalena Kordel, Paulina Świst – to tylko niektóre nazwiska polskich pisarek, których książki bardzo dobrze sprzedawały się w naszej sieci. Z zagranicznych pozycji na wyróżnienie zasługuje twórczość Danielle Steel. Jej książki zawsze cieszą się bardzo dużą popularnością. Podobnie jak te napisane przez Nicholasa Sparksa – zdradza Ewelina Szybińska.

Pozycje dla dorosłych nie są jedynymi w ofercie saloników Kolportera. W punktach tej sieci znajdują się także książeczki dla dzieci.

– Z założenia chcemy, aby w naszych salonikach każdy znalazł coś dla siebie, dlatego przygotowując ofertę, staramy się myśleć o każdym odbiorcy literatury – i tym dojrzałym i tym, który dopiero zaczyna swoją przygodę z czytaniem – mówi Ewelina Szybińska. – Z naszych analiz wynika, że klienci chętnie wybierają dzieciom pozycje pomagające kształtować zdolności psychomotoryczne oraz przestrzenne, rozwijać umiejętność logicznego myślenia oraz koncentracji, a także ćwiczyć motorykę małą – dodaje.



Poniżej znajduje się zestawienie TOP10 książeczek dla dzieci. Dane obejmują pierwsze półrocze 2023 roku.



TOP10 książeczek dla dzieci:

1. „Łamigłówki z ołówkiem” 7+. Książeczka niebieska

2. „Łamigłówki z ołówkiem” 7+. Książeczka różowa

3. „W ZOO. Kredka segmentowa. Koloruję i poznaję”

4. „Kicia Kocia w aptece” Anita Głowińska

5. „Pojazdy. Zabawa wodą”

6. „Postaci z bajek. Zabawa wodą”

7. „Łamigłówki z wesołym pieskiem 5+”

8. „Pojazdy. Zdrapywanka z rysikiem”

9. „Wróżki. Zdrapywanka z rysikiem”

10. „Kolorowa kaligrafia z pisakiem. Piszę i Zmazuję” Anna Podgórska

W salonikach Kolportera co rusz organizowane są akcje promocyjne. Również na książki.

– Na początku marca br. wprowadziliśmy w naszej sieci akcję „Rabat 15% na zakup drugiej książki”. Spotkaliśmy się z tak dużym zainteresowaniem klientów, że podjęliśmy decyzję o wydłużeniu promocji. Na chwilę obecną planujemy, że będzie trwać do końca września – zdradza Ewelina Szybińska.

Zapraszamy do saloników Kolportera, a także na stronę sieci na Facebooku (https://www.facebook.com/SalonikiKolportera), na której publikujemy co miesiąc ranking najlepiej sprzedających się książek w salonikach.