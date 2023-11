Świąteczna promocja w salonikach Kolportera

– Zabawki to kategoria, która dostępna jest w wybranych punktach naszej sieci. Łącznie na mapie Polski znajduje się około 200 saloników, do których została wprowadzona – mówi Aneta Bednarczyk, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Ponownie jak w ubiegłym roku również w tym postawiliśmy na długoterminową akcję, trwającą ponad miesiąc. Z naszych badań trendów zakupowych wynika, że klienci saloników w przedświątecznym czasie wolą dłuższe promocje. Pierwsi klienci szukają prezentów dla dzieci już w listopadzie – przed mikołajkami. Po 6. grudnia klienci kupują prezenty pod choinkę, więc zainteresowanie naszą promocją trwa cały miesiąc – dodaje Aneta Bednarczyk.

Oferta zabawek w salonikach Kolportera charakteryzuje się dużą różnorodnością i zależy od lokalizacji punktu. Znajduje się w niej szeroka gama puzzli Trefl, popularne quizy z wydawnictwa Kangur i zabawki z cukierkami wyprodukowane przez firmę MaxCo.

– Rynek zabawkarski zmienia się bardzo dynamicznie, a my staramy się być na bieżąco z wszelkimi trendami. Monitujemy, co jest popularne wśród dzieci, co im się podoba i czym lubią się bawić. Na podstawie obserwacji i naszych analiz wprowadzamy modyfikacje w naszej ofercie i wzbogacamy ją o nowości i hity sprzedażowe. W listopadzie oferta została wzbogacona o hity sprzedażowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Wśród nich znajdują się m.in. maskotka Kapibara, maskotka-poduszka Długi Kot czy kolekcja pluszaków z serii Squishmallows – mówi Aneta Bednarczyk.

W ofercie saloników, dedykowanej dzieciom, znajdują się nie tylko zabawki.

– Poza zabawkami najmłodsi klienci w punktach naszej sieci znajdą różnego rodzaju tytuły prasowe skierowane i dostosowane do różnych grup wiekowych, począwszy od przedszkolaków, przez dzieci należące do grupy uczniów wczesnoszkolnych po młodzież. Rynek prasy dziecięcej rozwija się bardzo prężnie, a wydawcy co rusz zaskakują najmłodszych czytelników formą czasopism, a także atrakcyjnymi gadżetami i dodatkami do nich – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – W naszej ofercie oprócz czasopism znajdują się także kolorowanki, malowanki wodne, zdrapywanki, książeczki edukacyjne i aktywnościowe oraz książki, które rodzice mogą czytać swoim dzieciom. W ostatnich latach coraz popularniejsze wśród dzieci są kolekcje figurek, kart, naklejek, laleczek, maskotek – również takie produkty w naszych salonikach znajdzie najmłodszy klient – dodaje Dariusz Materek.

Na starsze dzieci i młodzieży czeka szeroka oferta gamingowa. – Gracze znajdą w punktach naszej sieci doładowania do konsol, konkretnych gier i platform gamingowych. Produkty te są często wybierane nie tylko przez młodego klienta, ale i osoby mu bliskie, które wybierają je na prezent. Ta grupa konsumentów chętniej sięga także po karty przedpłacone Paysafecard i Google Play. Produkty te są także chętnie wybierane jako prezent dla graczy – mówi Dariusz Sandecki, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.