eXc-ytujące akcesoria do telefonów w ofercie Kolportera

– Firma eXc mobile odczarowała przedmioty codziennego użytku takie jak: kable, ładowarki, uchwyty do telefonów i inne akcesoria GSM i stworzyła eXc-ytujące, kolorowe produkty, które wyróżniają się swoim designem, dlatego postanowiliśmy wprowadzić je do oferty wybranych punktów naszej sieci – mówi Katarzyna Senderowska, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Produkty są dostępne w 180 salonikach Kolportera – dodaje.

– Wszystko zaczęło się od wprowadzenia na rynek serii kabli WHIPPY i ładowarek CUTE w aż 15 niesamowitych kolorach. Daliśmy ludziom wybór, którego wcześniej na skostniałym rynku akcesoriów do telefonów komórkowych próżno było szukać. Producenci pozostali głusi na potrzeby rynku, więc postanowiliśmy zapełnić lukę. Tak narodziło się eXc – z buntu do zastanej rzeczywistości powstały produkty, które łączą w sobie użyteczność, jakość i niepowtarzalny styl dając radość z wyboru. Tylu kolorowych gadżetów do telefonów nie znajdziecie nigdzie. A przecież kolory to emocje, a emocje to życie! – mówi Andrzej Szulęcki, Prezes firmy eXc mobile.

Oferta eXc w sieci saloników Kolportera jest zróżnicowana i zależna od wielkości salonu, jednak nawet najmniejszy ekspozytor zawiera wszystko, żeby szybko i sprawnie naładować dowolne urządzenie elektroniczne z portem USB, tak w domu jak i samochodzie.

– Cenimy minimalizm i dobry styl. W naszej ofercie znajduje się ładowarka SHINE, która ma moc 20W i dwa porty – USBC i USBA, oba z funkcją szybkiego ładowania. Do tego kabel BRAID lub BASIC. A do auta – 2-portowa ładowarka samochodowa LIGHT o mocy 36W – zdradza Andrzej Szulęcki, Prezes firmy eXc mobile. – Miłośnicy większej mocy także znajdą coś dla siebie. Polecamy kabel z serii WHIPPY, albo kabel do zadań specjalnych – IMMORTAL. W najmocniejszej wersji radzą sobie z mocą 100W, czyli można ich używać do ładowania laptopa. Pracują najlepiej w tandemie z niewielką, ale mocarną, bo wykonaną w technologii GaN, 3-portową ładowarką LIGHT 65W. Oba występują w wersji 90 i 200 cm – dodaje.

To nie wszystkie akcesoria dostępne w salonikach. W ofercie znajdują się także słuchawki czy uchwyty samochodowe.