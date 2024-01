W trakcie organizowanej przez Totalizatora Sportowego uroczystości miało miejsce wręczenie statuetek „Partner w Biznesie” przedstawicielom znanych sieci współpracujących z Totalizatorem Sportowym.

– Statuetka Partner w Biznesie to specjalne wyróżnienie, które Totalizator Sportowy dedykuje Partnerom Sieciowym, jako uhonorowanie dotychczasowej współpracy i wysoką sprzedaż produktów LOTTO – powiedziała podczas wręczania nagród Agnieszka Kieliszczyk-Rowicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Sieci Sprzedaży Totalizatora Sportowego.

Firma Kolporter od lat jest jednym z Partnerów Sieciowych Totalizatora Sportowego. Nagroda „Partner w Biznesie” jest dowodem uznania za znaczący wkład w budowanie sukcesu Totalizatora Sportowego.

– „Partner w Biznesie” Totalizatora Sportowego to dla Kolportera bardzo ważne wyróżnienie, które daje nam dużą satysfakcję i poczucie dobrze zrealizowanego, wspólnego celu. Pokazuje to również siłę naszej sieci handlowej i możliwości ekspansji. Docenia też pracę naszych ajentów, bez których ten sukces nie byłby możliwy – mówi Tomasz Sak, Dyrektor Pionu Handlowego Kolportera.

Gala Biznesu była również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu „Liderzy TOP 10”.

Liderzy TOP 10 to prestiżowy konkurs Totalizatora Sportowego, skierowany do sprzedawców w partnerskich sieciach handlowych. Wśród laureatów konkursu znalazło się aż trzech sprzedawców sieci saloników Kolportera: Katarzyna Pyrc (Warszawa), Małgorzata Vardanyan (Kielce) oraz Iwona Jaremko (Jarosław).

– Z ogromną satysfakcją i dumą przyjęliśmy informację, że wśród nagrodzonych sprzedawców znalazło się aż trzech przedstawicieli saloników Kolportera. To dla nas dodatkowe wyróżnienie. To także dowód na to, że standardy sprzedażowe wprowadzone w naszej sieci i wysoka jakość usług świadczonych przez naszych sprzedawców są doceniane przez partnerów biznesowych. To oczywiście też wielki sukces naszych ajentek i sprzedawczyń. Cieszymy się razem z nimi i szczerze gratulujemy wyników sprzedażowych. Wierzymy, że te wyróżnienia będą motorem do działania dla innych osób, które prowadzą punkty w naszej sieci – dodaje Tomasz Sak.

– Nagroda od Totalizatora Sportowego była dla mnie zaskoczeniem. Przyznaję, że nie spodziewałam się, że moja praca przyniosła aż takie efekty, a sprzedaż produktów LOTTO w moim saloniku zaprowadził mnie na listę „TOP 10” liderów sprzedaży. To dla mnie ogromne wyróżnienie. Odbierając statuetkę czułam satysfakcję i dumę – mówi Iwona Jaremko, prowadząca salonik Kolportera w Jarosławiu.