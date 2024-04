Sprzedaż książek w salonikach Kolportera

Z opublikowanego na początku kwietnia 2024 roku raportu o stanie czytelnictwa w Polsce wynika, że więcej Polek i Polaków czyta książki. Aż 43% społeczeństwa sięgnęło w 2023 roku przynajmniej po jedną pozycję. W porównaniu z 2022 rokiem wynik poprawił się aż o 9 punktów procentowych. Jest to najlepszy wynik w ciągu ostatnich 5 lat.

Wzrost zainteresowania książkami wpływa na ich sprzedaż. Z raportu Biblioteki Narodowej wynika, że aż 48% badanych kupiło książkę z zamiarem jej przeczytania. Wartość ta wzrosła aż o 12 punktów procentowych w porównaniu z 2022 rokiem. Tendencja wzrostowa widoczna jest także w sieci saloników Kolportera. Z analiz firmy wynika, że klienci najchętniej kupowali książki w marcu i kwietniu 2023 roku. – Można powiedzieć, że postanowiliśmy nieco odczarować tę kategorię produktów. Analizy sprzedaży z poprzednich lat jednoznacznie wykazywały, że dwie pory roku najbardziej sprzyjają zakupom książek. Klienci najchętniej wkładali je do koszyka zakupowego latem (najczęściej podczas urlopu) oraz zimą, gdy książka jest niejako remedium na dłużące się wieczory. Zależało nam, aby nasi klienci „dostrzegli” książki i kupowali je także w pozostałe pory roku – zdradza Ewelina Szybińska, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – W ubiegłym roku postanowiliśmy zachęcić klientów do zakupu książek wiosną. W marcu zaproponowaliśmy im akcję promocyjną, w której do każdej zakupionej w saloniku Kolportera książki dodawaliśmy kupon rabatowy uprawniający do zakupu kolejnej pozycji z 15% rabatem. Nasz zabieg się udał. Najwięcej książek w naszej sieci zostało sprzedanych w marcu i kwietniu ub.r. Promocja w tych miesiącach przyciągnęła do saloników wiele miłośniczek i miłośników książek i co najważniejsze ta grupa produktowa została dostrzeżona przez klientów, którzy wcześniej nie zwracali na nią uwagi – podsumowuje akcję Ewelina Szybińska.

Z analiz Kolportera wynika, że klienci saloników najchętniej sięgali po literaturę obyczajową, romanse oraz kryminały i thrillery. Wybierali głównie wydania kieszonkowe, które są gabarytowo mniejsze, a co za tym idzie poręczniejsze i przede wszystkim w atrakcyjniejszych cenach niż wydania tradycyjne. Najczęściej kupowaną w 2023 roku książką była pozycja autorstwa Anny Karpińskiej – „Jestem Twoją córką”. Najpoczytniejszymi autorkami w 2023 roku były Katarzyna Bonda i Agnieszka Jeż. Ich książki znalazły się łącznie na 5 pozycjach w rankingu TOP10 najlepiej sprzedających się książek w 2023 roku w salonikach Kolportera.

Po jakie książki najczęściej sięgali klienci saloników Kolportera? Poniżej prezentujemy ranking TOP10 najlepiej sprzedających się książek w 2023 roku.

„Jestem Twoją córką” – Anna Karpińska „Nikt nie musi wiedzieć” – Katarzyna Bonda „Klatka dla niewinnych” – Katarzyna Bonda „Kat z Płaszowa” – Max Czornyj „Sekret sióstr” – Lucinda Berry „Arabski syn” – Tanya Valko „Miłość w Zakopanem” – Agnieszka Jeż „Kobieta z sąsiedztwa” – Sue Watson „Sprawa Niny Frank” – Katarzyna Bonda „Dziewczyna z Woli” – Agnieszka Jeż

– Analizujemy rynek księgarski i śledzimy trendy czytelnicze. Staramy się tak przygotowywać ofertę tytułową, aby każdy klient naszej sieci znalazł w niej coś dla siebie. Zależy nam, aby promować czytelnictwo szczególnie wśród dzieci, dlatego w ubiegłym roku postanowiliśmy poszerzyć ofertę dla najmłodszej grupy wiekowej naszych klientów. Wprowadziliśmy między innymi książeczki z dołączonymi materiałami piśmienniczymi. Są one cenione szczególnie przez rodziców, którzy potrzebują w danym momencie czymś zająć dziecko, ale także przez tych, którzy lubią pracować z dzieckiem i rozwijać jego umiejętności. W ofercie mamy łamigłówki z ołówkami, kolorowanki z kredkami czy książeczki do kaligrafii z dołączonymi pisakami. Produkty te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, głównie ze względu na bogatą ofertę kolorowych zadań, które pomagają rozwijać u dzieci umiejętność logicznego myślenia, koncentracji, koordynacji ręka-oko i ćwiczą motorykę małą ręki – dodaje Ewelina Szybińska.

Na facebookowej stronie sieci Kolportera co miesiąc prezentowane są książki, które najlepiej sprzedawały się w minionym miesiącu. Prezentacja obejmuje zarówno pozycje dla starszych czytelników (TOP10), jak i dla dzieci (TOP5). Informacje można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/SalonikiKolportera.