Kolporter rozwija i modernizuje sieć saloników

– Na początku 2024 roku, na mapie saloników Kolportera, pojawiło się pięć nowych lokalizacji. Otworzyliśmy punkty w Lublinie, Koninie, Krasnymstawie, Zduńskiej Woli i Pobiedziskach. Wybór miejscowości nie był przypadkowy. To pokłosie wprowadzonej w firmie polityki zrównoważonego rozwoju sieci handlowej. Zależy nam, aby saloniki Kolportera były zlokalizowane nie tylko w wielkich aglomeracjach, dużych miastach, ale i mniejszych miejscowościach. Nasze punkty są częściami zarówno wielkich galerii i parków handlowych, wpisują się w architekturę osiedli mieszkaniowych, znajdują się na dworcach, jak i na ulicach handlowych – mówi Małgorzata Czajewicz, menadżer ds. inwestycji w Pionie Saloników Kolportera.

Sieć handlowa Kolportera stale ewoluuje. Kolporter cały czas pracuje nad optymalizacją saloników, zarówno pod kątem oferty produktowej, jak i aranżacji wnętrza swoich punktów.

– „Salonik dla Ciebie” – to motto naszej sieci. Jesteśmy tam, gdzie potrzebuje nas klient i oferujemy mu to, czego oczekuje. Chcemy, aby nasze saloniki były przede wszystkim przyjazne klientom, a dobrze wyeksponowany asortyment odpowiadał na ich potrzeby. Staramy się podążać za zmieniającymi się trendami zakupowymi i usługowymi. Analizujemy rynek, śledzimy nowości, a te, które uważamy za perspektywiczne, wprowadzamy do naszej sieci – mówi Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolportera. – Zmiany asortymentowe wpływają na aranżację przestrzeni sprzedażowej w saloniku. Ta także bardzo ewoluowała w ciągu kilkunastu lat. Kiedyś saloniki kojarzyły się z kioskami z wejściem do środka, a w ofercie miały głównie prasę i wyroby tytoniowe. Obecnie saloniki to małe punkty handlowo-usługowe, w których klient kupi nie tylko prasę, papierosy, produkty spożywcze czy przemysłowe, ale także nabędzie bilety na imprezy masowe, opłaci rachunki, odbierze i nada przesyłkę, a nawet zaplanuje podróż – dodaje Robert Szczepaniak.

Pracami modernizacyjnymi objęta jest cała sieć Kolportera. W ubiegłym roku wnętrza 36 saloników zaaranżowano od nowa. W pierwszym kwartale 2024 roku takie działania przeprowadzono w kolejnych salonikach.

– Kontynuujemy prace z ubiegłego roku i sukcesywnie zmieniamy nasze saloniki. Wymieniamy regały, gabloty i ekspozytory na nowe, wydzielamy strefy zakupowe, np. strefa dla dzieci Figle Migle, przystosowujemy meble pod nowe produkty. Do końca marca br. dokonaliśmy gruntownych zmian w aranżacji w 9 salonikach Kolportera. Nowe oblicze mają saloniki zlokalizowane w galeriach handlowych: Borek i Magnolia Park we Wrocławiu, Plaza w Toruniu, Silesia w Katowicach. Zmodernizowane zostały także saloniki zlokalizowane w CH Bursztyn w Kaliszu i CH Kometa-Auchan w Toruniu. Listę modernizacji zamykają trzy saloniki zlokalizowane przy dyskontach i na ulicach handlowych w takich miastach, jak: Golub Dobrzyn (ul. Żeromskiego 13), Chełm (ul. Lubelska 173) i Warszawa (ul. Wojciechowskiego 39) – mówi Małgorzata Czajewicz.

Przypomnijmy, że Kolporter opracował bezpieczny model współpracy dla osób prowadzących lub chcących prowadzić własną działalność gospodarczą. Nie wymaga wkładu własnego, nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od ajentów. Ajent zostaje przeszkolony i otrzymuje od Kolportera w pełni wyposażony i zatowarowany salonik. Nie musi martwić się o produkty ze starą akcyzą, zwroty i przeterminowane towary. O wszystko dbają pracownicy Kolportera. Osoby, które zdecydują się na współpracę z Kolporterem, nie ponoszą więc żadnego ryzyka.

Szczegóły dotyczące współpracy z Kolporterem można znaleźć na stronie ajent.kolporter.com.pl.