Fortnite w salonikach Kolportera

Fortnite to wirtualny świat wielu przygód. Dostępne są w nim tysiące darmowych gier. Niektóre z nich zostały stworzone przez Epic Games, twórcę Fortnite, inne przez członków społeczności. Są wśród nich nie tylko gry akcji, strzelanki, ale i wyścigi, parkour, survivale z zombie i inne. Każda wyspa Fortnite ma indywidualnie przypisaną klasyfikację wiekową, dzięki czemu każdy gracz znajdzie coś w sam raz dla niego. Gry posiadają kontrolę rodzicielską.

– Karta podarunkowa Fortnite, którą wprowadziliśmy do oferty gamingowej saloników Kolportera, zawiera V-dolce, walutę w świecie Fortnite. Klientom proponujemy karty w dwóch nominałach – 94,99 zł (równowartość 2800 V-dolców) i 149,99 zł (równowartość 5000 V-dolców). V-dolce można wydawać w sklepie z przedmiotami Fortnite. Oferuje on np. przedmioty kosmetyczne, takie jak stroje Fortnite, ozdoby, szybowce, narzędzia do zbierania, skórki broni i skórki pojazdów – zdradza szczegóły oferty Dariusz Sandecki, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

W ofercie gamingowej Kolportera znajdują się także karty Gra League of Legends, Steam, Origin, Kinguin, PlayStation, X Box, Nintendo oraz Blizzard.

– Oprócz kart podarunkowych do gier i platform gamingowych w ofercie mamy także karty przedpłacone, często wykorzystywane przez graczy przy zakupie gier, dodatków do nich i rozszerzeń. W salonikach dostępne są karty Paysafecard w nominałach 20, 30, 500, 100, 300 zł, Google Play w nominałach 50, 75, 150 zł, a także Apple w nominałach 100, 150 zł oraz karta „otwarta” (klient decyduje o wartości doładowania) – wymienia Dariusz Sandecki.