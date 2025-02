Sieć saloników Kolportera zmienia się dla klientów

– Zmiany są potrzebne, a wręcz niezbędne. Ta maksyma towarzyszy nam od samego początku powstania sieci. Zaczynaliśmy od punktów w postaci kiosków z wejściem do środka, a w 1997 roku wprowadziliśmy na rynek format saloniku prasowego. W ciągu blisko 30 lat nasz salonik prasowy ewoluował z punktu z prasą w multifunkcyjny punkt handlowo-usługowy. Rozszerzenie działalności, wdrożenie nowych usług i przede wszystkim zmieniający się klient, prowokowało do zmiany we wnętrzu saloniku. Optymalizowaliśmy regały, wprowadzaliśmy strefy produktów, dostosowywaliśmy miejsce pod nowe produkty i usługi – mówi Edyta Korbińska, dyrektor Pionu Saloników Kolportera. – Największy nacisk kładziemy na optymalizację naszej sieci. A na tym polu przez lata wiele się zmieniło. Nasze saloniki stały się bardziej przyjazne dla klientów. Przejrzyste, nowoczesne, z funkcjonalnym ustawieniem regałów i stref zakupowych – dodaje E. Korbińska.

– Ostatnie lata były dla nas czasem wytężonej pracy nad zmianą wizerunku całej sieci. Skupialiśmy się na remodelingu istniejących już saloników i stworzeniu nowych punktów w nowatorskiej koncepcji, która skupiała się nie tylko na zmianie kolorystyki, ale także wymianie wyposażenia (regałów, oświetlenia) i dodaniu nowych elementów wystroju. Stworzyliśmy także nowy koncept saloników premium. Punkty te zlokalizowane są w miejscach o dużym natężeniu ruchu klientów i charakteryzują się przestronną salą sprzedażową z nowoczesnymi, podświetlanymi meblami i ekspozytorami – mówi Małgorzata Czajewicz, menadżer ds. inwestycji w Pionie Saloników Kolportera. – Dzięki wszelkim zmianom saloniki zyskały świeży i bardziej nowoczesny wygląd – dodaje M.Czajewicz.

W salonikach królują teraz szarości z żółtymi elementami, które nawiązują do firmowej kolorystyki. Produkty znajdują się na nowoczesnych regałach, podświetlanych gablotach i w lodówkach. Istotną zmianą było wprowadzenie stref zakupowych, dzięki którym saloniki stały się bardziej przejrzyste i funkcjonalne dla klienta. Zmiany dotknęły także nośniki reklamowe, które są trwalsze i bardziej estetyczne.

– Przy okazji prac nad nowym wizerunkiem saloniku pochyliliśmy się także nad zmianami w strefach informacji. Uporządkowaliśmy witryny, zastosowaliśmy specjalne nośniki służące do komunikacji promocji czy informowania o nowych produktach. Zmieniliśmy wygląd cenówek i elementów informujących o promocji. Opracowaliśmy nowe planogramy z ekspozycją produktów w każdej strefie zakupowej, dzięki czemu ułatwiliśmy prace naszym ajentom – mówi Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu w Kolporterze. – Zmiany zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów. Chwalą układ stref zakupowych, ustawienie regałów i mebli sprzedażowych, doceniają fakt, że saloniki stały się jaśniejsze i bardziej przejrzyste, a poszukiwanie produktów o wiele łatwiejsze – dodaje R.Szczepaniak.

Zadanie nie należało do prostych. Licząca 500 saloników sieć Kolportera charakteryzuje się różnymi wielkościami punktów, witryn i układem sal sprzedażowych.

– Nie da się stworzyć jednego projektu, który można by przełożyć 1:1 dla całej sieci. Nasze punkty różnią się od siebie nie tylko lokalizacją, wielkością, ale przede wszystkim układem wnętrza. Każdy salonik jest przez nas traktowany indywidualnie i dla każdego z nich opracowywany jest kompleksowy projekt, który obejmuje nie tylko optymalne i funkcjonalne ustawienie regałów, lodówek i stref produktowych, ale także nośników reklamowych i strefy informacyjnej – dodaje Małgorzata Czajewicz.

W 2024 roku pracami objęto 53 punkty sieci Kolportera. W tym czasie powstało 18 nowych saloników, a 35 zmodernizowano. Aż 20 punktów zostało przekształconych w saloniki premium.

– Ubiegły rok przyniósł nam dużo satysfakcji. Udało nam się otworzyć 18 nowych saloników. Wybierając lokale kierowaliśmy się zrównoważonym rozwojem sieci. Szukaliśmy punktów nie tylko znajdujących się w wielkich miastach, galeriach handlowych, ale i w skupiskach handlu czy w mniejszych miejscowościach. Nowy salonik musi spełniać szereg wymagań, m.in. musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla klienta, w pobliżu ciągów komunikacyjnych, w miejscach atrakcyjnych i często odwiedzanych przez klientów – zdradza Małgorzata Czajewicz. – W 2024 powstały m.in. saloniki w takich miejscowościach, jak: Chełm, Gdańsk, Lublin, Knurów, Konin, Krasnystaw, Ostrów Mazowiecka, Pobiedziska, Rumia, Starachowice, Zduńska Wola, Zielonka – wymienia M.Czajewicz.