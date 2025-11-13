Kolorowa promocja w salonikach Kolportera
W wybranych salonikach Kolportera trwa wyjątkowa promocja dla wszystkich miłośników technologii i stylowych gadżetów. W 266 punktach sieci klienci mogą skorzystać z rabatu w wysokości 50% na wybrane produkty firmy eXc mobile Polska.
Produkty eXc mobile wyróżniają się różnorodnością i piękną kolorystyką. To akcesoria, które nie tylko spełniają swoją funkcję, ale również pozwalają podkreślić indywidualny styl użytkownika. Akcesoria te łączą wysoką jakość z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem.

– Marka eXc to synonim nowoczesnego designu, jakości i kolorowego stylu życia. Produkty tej firmy są w naszych salonikach od blisko dwóch lat i cieszą się coraz większą popularnością naszych klientów – podkreśla Katarzyna Senderowska, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Obecnie w 266 punktach naszej sieci trwa promocja na wybrane produkty. 50% rabatem objęte są np.: słuchawki nauszne bezprzewodowe, różnego rodzaju kable do smartfonów czy tabletów, odbiorniki bluetooth, ładowarki sieciowe i samochodowe, a nawet lampiony solarne, perfumy do wnętrz i kubki termiczne. Wszystkie te produkty charakteryzują się pięknymi kolorami i nowoczesnym designem. Nasza promocja to idealna okazja, by nie tylko zmienić czy odświeżyć zestaw mobilny, wzbogacić go o nowe produkty, ale i sprawić komuś praktyczny prezent – dodaje Katarzyna Senderowska.

Promocja jest ważna do 30 listopada lub do wyczerpania zapasów.

