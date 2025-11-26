Saloniki Kolportera zmieniają się dla klientów i ajentów
Trzeci kwartał 2025 roku przyniósł Kolporterowi kolejny etap rozwoju. W tym okresie na mapie Polski pojawiło się cztery nowe saloniki, natomiast pięć istniejących punktów zostało poddanych rebrandingowi, aby zapewnić klientom jeszcze lepsze warunki zakupowe i nowoczesny standard obsługi. Firma podkreśla, że zmiany w sieci są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ofertą saloników oraz ich atrakcyjną lokalizacją w miejscach intensywnego ruchu.
– Chcemy, aby każdy salonik Kolportera był przestrzenią przyjazną zarówno dla klientów, jak i ajentów. Modernizacje i nowe otwarcia wynikają z naszej długofalowej strategii oraz bardzo dobrej współpracy z partnerami w całej Polsce – mówi Małgorzata Czajewicz, Menadżer ds. Inwestycji w Pionie Saloników Prasowych Kolportera.

Nowe saloniki Kolportera otwarto w: Chęcinach (Lewiatan, ul. Kielecka 31), Płocku (Minii Galeria, ul. 8 Pułku Artylerii), Szydłowcu (Lewiatan, ul. Spółdzielcza 3) i Świdniku (Targowisko Miejskie,
ul. Targowa 11). Odnowiono wizerunek punktów mieszczących się w: Chełmie (Supermarket, ul. Lwowska 81), Krasnymstawie (ul. Kościuszki 11), Opolu (Carrefour, ul. Niemodlińska 21), Toruniu (Dyskont, ul. Wyszyńskiego 19), Zamościu (Galeria E.Leclerc, ul. Wyszyńskiego 13).

– W kolejnych miesiącach będziemy inwestować w kolejne lokalizacje. Rebranding bowiem wiąże się nie tylko z nowym designem i wizualną identyfikacją, ale także ofertą produktów dostosowaną do danej lokalizacji i oczywiście z udogodnieniami dla klientów – zdradza Małgorzata Czajewicz.

– Cieszy nas to, że przyczyniamy się do wzrostu lokalnej przedsiębiorczości. Każdy z naszych ajentów prowadzi własną działalność gospodarczą. W wielu przypadkach to osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę w handlu, więc zrozumiałe jest, że są pełne obaw. Nie zostawiamy ich jednak samych sobie. Szkolimy, pomagamy i wspieramy na każdym etapie naszej współpracy – mówi Kinga Krzywińska, Specjalista Administracji Sieci w Pionie Saloników Prasowych Kolportera.

Ajenci saloników Kolportera doceniają stabilność firmy z Kielc i jej model współpracy.

– Często podczas rozmów rekrutacyjnych słyszę, że oferowane przez nas warunki są jasne i przejrzyste. Nie czarujemy, niczego nie ukrywamy i nie tworzymy niepotrzebnych barier. Ludzie to doceniają, bo nie czują zagrożenia, odbierają nas jako bezpiecznego partnera  – mówi Dawid Rychłowski, Doradca ds. Rekrutacji w Pionie Saloników Prasowych Kolportera, który przez wiele lat prowadził salonik Kolportera. – Przetestowałem ten model współpracy na „własnej skórze”. Przygodę z Kolporterem rozpoczynałem jako ajent, a gdy poznałem wszelkie tajniki prowadzenia saloniku, zaproponowano mi stanowisko rekrutera. Przyznam, że mam ogromną satysfakcję, że model współpracy Kolportera opiera się na partnerstwie w biznesie – dodaje.

– Naszym zdaniem partnerstwo jest bardzo ważne i definiuje rodzaj relacji zawodowych pomiędzy stronami. Zarówno ajenci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w handlu, jak i Ci z ogromnym stażem, oceniają współpracę z Kolporterem jako bezpieczną, na jasnych zasadach i doceniają wsparcie, którym ich otaczamy – dodaje Kinga Krzywińska.

 

Bezpieczny model biznesowy dla ajentów

Kolporter proponuje system ajencyjny, jednak w porównaniu do tych dostępnych na rynku nie niesie on ze sobą żadnego ryzyka i niebezpieczeństw.

– Stworzyliśmy model, który maksymalnie ograniczył ryzyko finansowe po stronie ajenta. Kolporter przygotowuje salonik do otwarcia. Dba nie tylko o wizualizację punktu, zatowarowanie, ale i całą logistykę dostaw. Dodatkowo całość formalności prowadzona jest po stronie Kolportera. Ajent może więc skupić się wyłącznie na obsłudze klientów i profesjonalnym prowadzeniu punktu, bez konieczności ponoszenia ciężaru wynajmu lokalu, zakupu towaru czy kosztownych procesów administracyjnych – podkreśla Dawid Rychłowski.

– Ajent wchodzi do gotowego, sprawdzonego biznesu. To idealny model dla osób, które chcą prowadzić własny punkt, ale nie chcą ponosić ryzyka inwestycyjnego czy zaciągać zobowiązań finansowych – dodaje Kinga Krzywińska.

Taki system działania sprawia, że saloniki Kolportera są postrzegane jako stabilna i bezpieczna forma przedsiębiorczości. Firma zapewnia szkolenia, wsparcie marketingowe oraz doradztwo w zakresie codziennego funkcjonowania punktu, co dodatkowo wzmacnia poczucie bezpieczeństwa przyszłych ajentów.

Kolporter jest otwarty na kolejnych kandydatów zainteresowanych prowadzeniem własnego saloniku. Osoby przedsiębiorcze, które chcą rozpocząć pewny i dobrze wspierany biznes pod rozpoznawalną marką, mogą już dziś zgłosić się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej ajent.kolporter.com.pl.

