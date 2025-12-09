Kolporter w „Złotej Dziesiątce”
Kolporter po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów rankingu „Złota Setka”, wyróżniającego największe, najbardziej dynamiczne i najsilniejsze gospodarczo przedsiębiorstwa regionu świętokrzyskiego. Nagroda potwierdza stabilną pozycję spółki na rynku oraz jej konsekwentny rozwój w wymagających warunkach branżowych.
„Złota Setka” to ranking stu największych firm województwa świętokrzyskiego, przygotowywany przez redakcję „Echa Dnia”. Nagrodzone w nim zostają największe i najbardziej wyróżniające się swoją działalnością oraz wynikami świętokrzyskie firmy. Najważniejszym kryterium oceny są przychody ze sprzedaży netto za miniony rok. Kolporter w rankingu zajął miejsce wśród „Złotej Dziesiątki”, czyli 10 firm z najwyższymi wynikami finansowymi.

– Znalezienie się wśród „Złotej Dziesiątki” jest dla nas dużym wyróżnieniem i powodem do dumy. Sukces ten nie byłby możliwy bez pracy całej społeczności pracowników Kolportera, począwszy od pracowników magazynów, kierowców, sprzedawców w salonikach, po specjalistów, menadżerów i dyrektorów pracujących w oddziałach terenowych i centrali firmy. Każda z osób związanych zawodowo z naszą firmą przyczyniła się do wyniku i sukcesu, jaki osiągnęliśmy – mówi Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolportera. – Jest to także dowód na to, że strategia, którą od lat realizujemy, przynosi oczekiwane efekty. Pomimo różnych zawirowań na rynku od lat udowadniamy, że jesteśmy firmą o silnych fundamentach, ale jednocześnie cały czas patrzymy w przyszłość i szukamy nowych rozwiązań – dodaje R. Szczepaniak.

Ranking „Złota Setka” od lat stanowi jedno z najważniejszych zestawień prezentujących kondycję przedsiębiorstw regionu. Udział w nim potwierdza transparentność działalności firm oraz ich realny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. Lista była publikowana już po raz siedemnasty.

Złota 10

  1. ENEA Elektrownia Połaniec
  2. Grupa PSB Handel z Wełecza koło Buska-Zdroju
  3. Celsa Huta Ostrowiec
  4. Man Bus ze Starachowic
  5. Holcim Polska z Małogoszcza
  6. NSG Group w Polsce z Sandomierza
  7. Mesko ze Skarżyska-Kamiennej
  8. Grupa Kapitałowa ZPUE z Włoszczowy
  9. Cersanit z Kielc
  10. Kolporter z Kielc
Kinga Katarzyna Szymkiewicz
