Książkowe bestsellery 2025 w Salonikach Kolportera

Polska literatura rządzi

– Rok 2025 przyniósł nam dużą niespodziankę, w postaci wyraźnych zmian czytelniczych upodobań. Na początku każdego roku analizujemy, jak wyglądała sprzedaż książek w roku poprzednim. Analizy te pokazują nam nie tylko trendy czytelnicze, wskazują najlepiej sprzedających się autorów, czy obrazują wpływ różnych promocji na sprzedaż książek w naszych punktach. Od kilku lat widzimy rosnące zainteresowanie książkami polskich autorów. Natomiast do tej pory nie zdarzyło się, żeby polskie pisarki i pisarze całkowicie zdominowali roczny ranking bestsellerów – zdradza Ewelina Szybińska, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Analizując bestsellery Saloników w podziale na kategorie widać silną pozycję kryminałów i thrillerów. Aż 60% książek z zestawienia należy do tej kategorii.

– Trzeba przyznać, że nasi Klienci od lat są wierni ulubionym kategoriom literatury. Wyraźnie szukają książek, które pozwalają oderwać się od codzienności, dostarczają silnych emocji, mają mroczne tło czy tajemnicę do rozwiązania. Kryminały i thrillery łączą wszystkie te elementy. W 2025 roku najpopularniejsze były książki Remigiusza Mroza, Maxa Czornyja i Marcela Mossa – mówi Ewelina Szybińska. – Od lat sporą popularnością cieszą się także powieści obyczajowe. W ubiegłym roku dobrze sprzedawały się książki o tematyce orientalnej, opisujące osobiste historie, zawierające refleksje na temat życia, miłości i relacji międzyludzkich. Wzrosło także zainteresowanie powieściami historycznymi osadzonymi w czasach II wojny światowej – dodaje E.Szybińska.

TOP 10 Saloników Kolportera w 2025 roku:

Sadystka z Auschwitz – Jarosław Molenda Dziewczyna lotnika – Nina Zawadzka Jestem mordercą – Max Czornyj Mordercze instynkty – Marcel Moss Mortalista – Max Czornyj Bezkarny – Remigiusz Mróz Zakochana zakonnica – Sylwia Kubik Ozyrys – Remigiusz Mróz Ból w jej oczach – Kinga Jesman Komisarz Forst. Tom 10 – Remigiusz Mróz

Dziecięce hity

Zestawienie dziecięcych bestsellerów 2025 zdominowały serie książeczek opisujących przygody znanych i lubianych bohaterów.

– W przypadku książek dziecięcych rodzice stawiają na tytuły, które łączą rozrywkę z rozwojem emocjonalnym i społecznym dziecka. Seria o Kici Koci Anity Głowińskiej, która dzięki kolorowym ilustracjom i przystępnej tematyce idealnie trafia w potrzeby dzieci, to od lat absolutny fenomen sprzedażowy. Popularne są także książeczki opisujące przygody bohaterów animowanych bajek, takich jak „Psi Patrol” czy „Świnka Peppa”. Rodzice coraz częściej sięgają po książeczki aktywizujące i kolorowanki, które poprzez zabawę wspierają rozwój dzieci – mówi Ewelina Szybińska.

Top 10 tytułów dla dzieci w 2025 roku:

Kicia Kocia idzie na urodziny – Anita Głowińska Kicia Kocia. Wyprawa po skarb – Anita Głowińska Psi Patrol. Misja na pustyni. Story – opracowanie zbiorowe Świnka Peppa świętuje ważny dzień. Książeczki z półeczki – opracowanie zbiorowe Kicia Kocia. To moje – Anita Głowińska Psi Patrol. Taniec z pieskami. Story – opracowanie zbiorowe Kicia Kocia w teatrze – Anita Głowińska Kicia Kocia w przedszkolu – Anita Głowińska Tęczowa kredka. Królik Kicia Kocia na plenerze – Anita Głowińska

Książka impulsem zakupowym

Saloniki Kolportera, odwiedzane codziennie przez tysiące klientów, pozostają ważnym miejscem spontanicznych zakupów książkowych.

– Naszą misją jest wspieranie miłośników literatury. Ubiegłoroczne działania sprawiły, że sprzedaż książek w Salonikach Kolportera wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku. Cieszy nas ten wyraźny dowód na rosnące zainteresowanie literaturą. Mamy świadomość tego, że książki w naszych punktach są towarem impulsowym. Nie ma sukcesu sprzedażowego, jeśli książka zniknie gdzieś na półce wśród innych produktów. W naszych Salonikach książkom dedykowane są specjalne stoły czy regały, które mają sprawić, że książka przyciągnie uwagę i nie pozwoli przejść klientowi obojętnie – zdradza Ewelina Szybińska. – Dbamy o to, aby nasza oferta była różnorodna i każdy Klient znalazł w niej coś dla siebie. Promujemy czytelnictwo, bo wiemy, jak dużą wartość ma czytanie książek. Zachęcamy, aby kupować je zarówno na własne potrzeby, jak i na prezent np. na urodziny, imieniny, Walentynki, Dzień Kobiet czy Mężczyzn. Zapraszamy do Saloników Kolportera – dodaje E. Szybińska.