Pomocni i odpowiedzialni
Ponad 20 osób wzięło udział w akcji honorowego oddawania krwi, która odbyła się 9 kwietnia 2026 roku na terenie siedziby Kolportera przy ul. Zagnańskiej 61 w Kielcach. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.
2026-04-13, 09:51

– Współpracę z RCKiK podjęliśmy w 2015 roku. Od tego czasu zorganizowaliśmy 32 akcje honorowego oddawania krwi. Ta była już druga w tym roku. Cieszy nas, że każdy nasz apel spotyka się z pozytywnym odzewem pracowników. Wiemy, że pomaganie leży w naturze osób pracujących w biurowcu, bo nie raz to udowadniali. Buduje nas to, że zaangażowanie w tego typu akcje nie maleje, a nowi pracownicy dołączają do kolejnych wydarzeń organizowanych na terenie firmy – mówi Kinga Szymkiewicz, koordynatorka akcji po stronie Kolportera.

Akcja honorowego oddawania krwi była nie tylko okazją do realnego wsparcia systemu ochrony zdrowia, ale także sposobem na jednoczenie pracowników wokół wspólnego, ważnego celu.

– Jesteśmy niezwykle dumni z postawy naszych pracowników. Ich gotowość do pomocy i odpowiedzialność społeczna pokazują, że jako organizacja potrafimy działać razem w ważnych sprawach, tworzymy społeczność ludzi wrażliwych na potrzeby innych, a dzięki temu możemy realnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy firmy.

Firma konsekwentnie rozwija działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zachęcając pracowników oraz partnerów do angażowania się w inicjatywy wspierające zdrowie i życie innych osób.

– Zdajemy sobie sprawę z wagi i znaczenia takich akcji, dlatego zamierzamy je kontynuować w przyszłości. Na 2026 rok mamy zaplanowane jeszcze cztery tego typu wydarzenia. Najbliższe odbędzie się 18 czerwca br. w godz. 8:30-12:00. Serdecznie na nie zapraszamy! – dodaje Kinga Szymkiewicz.

Kinga Katarzyna Szymkiewicz
