Salonikowe inspiracje prezentowe

Z okazji Dnia Matki szczególnie polecane są unikatowe karty podarunkowe One4all. To jedna karta do wielu sklepów z różnych kategorii produktowych. Karta jest bardzo estetycznie wydana, a załączona do niej kartka na osobiste życzenia oraz koperta sprawiają, że można ją wręczyć bezpośrednio po zakupie. Kartę można wymienić na e-podarunek w takich sklepach jak: Adidas, Bee.pl, Carrefour, CCC, DAJAR, Gerlach, Health Botanics, home&you, Kicket, Microsoft, Multikino, Nintendo, Primark, Pstryk Smyk, Rituals, Roblox, Skalnik, Świat Książki, Tailors Club, TaniaKsiazka.pl, W.KRUK.

Klienci chętnie sięgają także po karty podarunkowe do platform zakupowych Allegro (50, 100 i 200 zł) i Amazon.pl (od 40 do 500 zł), drogerii Douglas (50 i 100 zł), a także sklepów Nike (100 zł) i Zalando (75 i 100 zł).

Dla osób poszukujących wyjątkowych przeżyć w ofercie znajdują się karty podarunkowe Wyjątkowy Prezent, które umożliwiają wybór dowolnej propozycji z aktualnej oferty marki, m.in. zabiegów SPA, kolacji, jazdy sportowymi samochodami, lotów widokowych czy weekendowych wyjazdów.

– Karty podarunkowe są doceniane przez naszych klientów ze względu na swój uniwersalny charakter. To prezent, który daje swobodę wyboru i minimalizuje ryzyko nietrafienia w gust obdarowanej osoby. Karty sprawdzają się zarówno przy większych okazjach, jak i drobnych gestach. Przed Dniem Matki obserwujemy szczególnie duże zainteresowanie kartami do sklepów modowych, kosmetycznych i lifestyle’owych – mówi Dariusz Sandecki, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

To nie jedyne produkty, które można podarować mamie. W ofercie sieci Saloników znajdują się także eleganckie akcesoria i produkty beauty, które pozostają ponadczasowym i osobistym prezentem.

– Na prezent dla Pań mogę polecić produkty marki Donegal. Wśród nich znajdują się m.in.: akcesoria do ciała, ozdoby do włosów, biżuteria, szczotki i grzebienie do włosów, akcesoria do manicure i makijażu oraz lusterka. Są one dostępne w wybranych punktach naszej sieci – mówi Aneta Bednarczyk, starszy

specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Od 11 maja do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania zapasów w sieci Kolportera trwa promocja z okazji Dnia Dziecka.

– Promocją objęte są wybrane zabawki. Wśród najchętniej wybieranych można znaleźć maskotki, figurki, breloki, pluszaki, piłki, zabawki sensoryczne, puzzle, karty, gry i quizy, a także zabawki licencjonowane – zdradza Natalia Haba, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

– Na prezent dla młodzieży proponujemy natomiast karty doładowujące do gier i platform gamingowych – uzupełnia Dariusz Sandecki. – Wśród najpopularniejszych produktów znajdują się doładowania do EA Play, Fortnite, League of Legends, Roblox, Sony PlayStation, Steam czy Xbox.

Dodatkowo do końca sierpnia trwa specjalna promocja w Fortnite. W ramach akcji gracze otrzymują zwrot 20% wartości zakupów dokonanych w grze.

– To bardzo atrakcyjna oferta dla fanów Fortnite. Gracze mogą nie tylko korzystać z nowych dodatków i zawartości w grze, ale również odzyskać część wydanych środków, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie kartami gamingowymi – dodaje Dariusz Sandecki.

Z okazji Dnia Ojca klienci Saloników coraz częściej wybierają karty podarunkowe. To praktyczny prezent, który daje możliwość samodzielnego wyboru i dopasowania zakupów do własnych zainteresowań. Zwiększa się także sprzedaż produktów gamingowych. Jednak to nie jedyne produkty, którymi można obdarować tatę.

– W wybranych Salonikach znajduje się strefa Bohaterowie Naszych Czasów z ekskluzywnymi prezentami dla Panów. Na specjalnym standzie znajdują się m.in. długopisy, breloki, butelki, piersiówki czy scyzoryki. Produkty te budzą duże zainteresowanie i mogą być idealnym prezentem dla taty – mówi Aneta Bednarczyk.

Wśród uniwersalnych propozycji prezentowych w Salonikach można znaleźć okulary słoneczne, książki i czasopisma, a także produkty marki eXc (kable USB, ładowarki sieciowe i samochodowe, kubki termiczne, powerbanki, słuchawki, stojaki na telefon i tablet oraz uchwyty samochodowe).

Idealnym prezentem mogą się okazać także karty przedpłacone, którymi można płacić za zakupy w sklepach internetowych i aplikacjach (Google Play, Apple, paysafecard), a także karty doładowujące do serwisów takich jak Netflix, CDA czy Spotify.

Zapraszamy do Saloników Kolportera.