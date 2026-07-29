Podróże z Saloniku
Lato to czas wyjazdów, odkrywania nowych miejsc i uczestnictwa w wydarzeniach, które na długo pozostają w pamięci. W Salonikach Kolportera klienci mogą kompleksowo przygotować się do wakacyjnych planów – opracować drogę przejazdu, zakupić bilety na połączenia komunikacją publiczną lub skorzystać z przejazdów Hoperami, a także nabyć bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe.
2026-07-29, 11:59

Podróż zaplanowana od A do Z

Dzięki współpracy z firmą Teroplan S.A., właścicielem największej w Polsce platformy do wyszukiwania połączeń krajowych i międzynarodowych – e-podróżnik.pl., w Salonikach Kolportera można wygodnie zaplanować całą podróż, porównać dostępne połączenia różnych przewoźników i kupić bilety. System
e-podróżnik.pl pozwala znaleźć połączenia bezpośrednie i dokładnie zaplanować podróż z uwzględnieniem przesiadek i różnych transportów komunikacji publicznej. Bierze pod uwagę połączenia kolejowe, autobusowe i busowe – zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych.

– Usługę wdrożyliśmy w sieci Saloników w 2016 roku. Wprowadzając ją, chcieliśmy połączyć profesjonalne doradztwo naszych sprzedawców z kompleksową usługą planowania podróży, jaką daje system e-podróżnik. Przez dekadę skorzystało z niej wielu podróżujących. Najczęściej klientami były osoby, które wolą skorzystać z wiedzy i pomocy sprzedawcy lub sami czują się niepewnie podczas zakupów przez internet. Zaplanowanie trasy w saloniku i zakup biletów na przejazdy dają im poczucie bezpieczeństwa i pewności, że wybrane połączenie jest najlepiej dopasowane do ich planów – mówi Dariusz Sandecki, starszy specjalista
ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

 

Wygodne przejazdy Hoperem

W ofercie Saloników Kolportera znajdują się również bilety na przejazdy Hoperami – realizowane w formule door-to-door, czyli z adresu pod wskazany adres. To rozwiązanie pozwala uniknąć dojazdów na dworce czy przystanki, a pasażerowie są odbierani i dowożeni bezpośrednio do wybranej lokalizacji.

– Przejazdy Hopera z adresu pod adres umożliwiają pasażerowi wskazać dokładne miejsce wsiadania i wysiadania z pojazdu. Dzięki temu podróżujący nie musi się martwić jak dotrzeć z ciężkim bagażem na dworzec czy z dworca do miejscowości, która jest celem jego podróży. Jeśli tylko znajduje się ona na jednej tras Hopera, kierowca dowiezie podróżnika pod same drzwi wybranego obiektu – wyjaśnia Dariusz Sandecki. – Istnieje także możliwość połączenia usługi Hopera z przejazdami kolejowymi lub autokarowymi. Mix to najlepsza formuła, gdy nie ma bezpośredniego połączenia – dodaje.

 

Nie tylko podróże

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale i zabawy. W tym okresie organizowanych jest wiele festiwali i koncertów, a także wydarzeń sportowych, w których warto uczestniczyć. Dzięki współpracy z platformą KupBilet.pl, w sieci Kolportera można kupić bilety na koncerty, spektakle teatralne, kabarety, festiwale oraz imprezy sportowe.

– Dzięki nam wszystko staje się prostsze i wygodniejsze. Nasza oferta jest kompleksowa. Klient wchodzący do Saloniku może z niego wyjść z biletami na wymarzony koncert i rozplanowaną podróżą do miejsca, w którym się odbędzie – mówi Dariusz Sandecki. – Podczas jednej wizyty w naszym punkcie można zaplanować zarówno wakacyjny wyjazd, jak i letnie atrakcje – niezależnie od tego, czy będą to wydarzenia odbywające się w miejscu zamieszkania, czy podczas urlopu – dodaje.

KONTAKT / AUTOR
Kinga Katarzyna Szymkiewicz
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