Rośnie odbiór paczek w salonikach Kolportera

Saloniki Kolportera to dziś sieć ok. 500 punktów handlowo-usługowych, zlokalizowanych w dobrze skomunikowanych miejscach, dzięki czemu klienci mogą do nich dotrzeć bez większych problemów. Można je znaleźć m.in. w centrach miast, w galeriach i pasażach handlowych, na dworcach PKP i PKS. Wszystkie saloniki mają długie godziny otwarcia, część z nich jest czynna również w weekendy. Dzięki temu są wygodnymi punktami odbioru przesyłek.

– Od około czterech lat rozwijamy usługę odbioru paczek, współpracując z przewoźnikami i dużymi podmiotami e-commerce. Zdecydowaliśmy się na rozwój tej oferty jednak przede wszystkim z uwagi na potrzeby naszych klientów, które odpowiadają wyraźnemu trendowi rynkowemu. Coraz więcej osób robiąc zakupy w internecie, korzysta z możliwości odbioru przesyłki w wybranym punkcie stacjonarnym. Dla naszych klientów wygodnie jest więc odebrać paczkę przy okazji zakupów w saloniku. Z kolei dla sklepów internetowych ważna jest skala sieci Kolportera i jej rozłożenie na mapie Polski, które zapewniają dostępność do tego typu usługi bardzo wielu osobom. Co ważne – saloniki są jednymi z nielicznych punktów sprzedaży, które są czynne, od wczesnych godzin porannych aż do wieczora – mówi Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolportera. – Fakt, że w 2023 r. wydaliśmy klientom o 98 proc. więcej paczek niż w roku 2022, dobitnie świadczy o popularności tej usługi – dodaje.